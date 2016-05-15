Москва, 15 мая, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Работа Всероссийского форума волонтеров-медиков открылась в пятницу, 13 мая в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова. С приветственным словом на торжественном открытии выступили первый заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов и д.м.н., член-корреспондент РАМН, председатель Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений», ректор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Петр Глыбочко. Сергей Поспелов отметил стремительное развитие волонтерского движения в стране. «Что такое волонтерство для любого молодого человека? Это прежде всего его первая история успеха. И сегодня волонтеры-медики являются одним из важных направлений добровольчества. Для ребят, которые учатся в ВУЗе, это не только практика, но и возможность получить дополнительные компетенции. Волонтеры-медики — это именно то движение, которое было создано снизу. Мы заинтересованы в том, чтобы гражданская активность стала частью образовательного процесса».По словам председателя Ассоциации «Совета ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений», ректора Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Петра Глыбочко «Медицинское волонтерство — это новая волна гражданской активности». Он поприветствовал участников форума и поблагодарил за личный вклад в популяризацию профессии врача. «Мы рады встретиться сегодня в стенах нашего ВУЗа, поделиться опытом и наработками. Ведь волонтеры-медики — это сообщество людей, которые уже завтра придут в наши лечебные учреждения, больницы, клиники»."Медицинское волонтерство — одно из приоритетных направлений, развитию которого мы уделяем особое внимание» — рассказала директор «Роспатриотцентра» Ксения Разуваева. «Сегодня в работу Движения «Волонтеров-медиков» включены уже половина регионов нашей страны, и волонтеры становятся все более востребованными в медицинских учреждениях, больницах и поликлиниках. Профессия врача — особенная и требует не только ключевых компетенций, но и определенных личностных качеств, таких как милосердие, доброта, сострадание, готовность помогать. И именно волонтерство способствует воспитанию этих качеств в будущих докторах» — добавила Ксения Разуваева. Волонтерам вручили благодарственные грамоты Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов за особый вклад в развитие медицинского волонтерства. Организаторами мероприятия выступили ФГБУ «Роспатриотцентр» и Первый МГМУ им. И.М. Сеченова при поддержке Совета ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений, Общественного объединения «Волонтеры-медики» и Ассоциации волонтерских центров, сообщается на сайте «Роспатриотцентра».

Tunstall Медик — волонтёр

В течение трех дней каждый участник смог посетить круглые столы по основным направлениям добровольчества, презентации проектов, мастер-классы по привлечению и мотивации волонтеров, дискуссии о грантовых кампаниях и возможностях участия в них. Также были презентованы наиболее успешные региональные добровольческие практики.

В результате работы Форума должны быть созданы Стратегия развития медицинского волонтерства в России и дорожная карта на 2016−2017 годы.