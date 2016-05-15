Берлин, 15 мая, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Россия в ближайшее время может вернуться в «Большую восьмерку» (G8), если будут реализованы обязательства в рамках Минских соглашений. Об этом заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью изданию Tagesspiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Требования формата

Министр отметил, что привлечение России к международному партнерству — в интересах всех стран участниц клуба.

«Крупные страны должны быть заинтересованы в том, чтобы РФ вернулась в «Большую восьмерку», если она выполнит свою часть обязательств по реализации Минских соглашений», — сказал глава МИД Германии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1997 года по 2014 год «Большая семёрка» существовала в формате «Большой восьмёрки», однако после воссоединения Крыма с РФ российская сторона была исключена из организации.