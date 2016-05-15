Тбилиси, 15 мая, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Отпочковавшийся от «Единого национального движения» Георгий Вашадзе обещает согражданам «инновационную и очень особенную» избирательную кампанию, в которую собирается включить сотни специалистов с Украины, США и Европы. Как передали 15 мая грузинские телекомпании, об этом вернувшийся из Киева Вашадзе заявил в Тбилисском международном аэропорту.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Специалисты из Украины

По его словам, люди, которые прибудут в Грузию перед выборами, будут специалистами самых разных сфер и отраслей и помогут ему и его соратникам составить избирательную программу по различным направлениям — развитию экономики, сельского хозяйства, региональному развитию, реформированию системы образования, здравоохранения. А все это, по утверждению Вашадзе, будет способствовать созданию новых рабочих мест.

По его же информации, эти специалисты разъезжают по разным странам и за свою помощь получают высокое вознаграждение, но в Грузию они приедут на добровольных началах.

Вместе со своими единомышленниками и с помощью зарубежных добровольцев Георгий Вашадзе собирается в конце мая официально основать новую партию, с которой и примет участие в предстоящих нынешней осенью парламентских выборах.

Вашадзе заверил журналистов, что в ходе этого визита ни с Михаилом Саакашвили, ни с бывшим министром юстиции Зурабом Адеишвили не встречался, тем более, что Адеишвили не находится на Украине.

«После выхода из партии я с ними вообще не контактировал. Не скрою, что я встретился с моим другом детства Давидом Сакварелидзе (бывший заместитель главного прокурора в правительстве Саакашвили), но он гражданин Украины и участвует в политической жизни этой страны», — сообщил Георгий Вашадзе.

Он также отметил, что, не имея на счету никаких средств, уже сумел открыть 15 офисов своей будущей партии. Площади для этих офисов, по заявлению Вашадзе, ему добровольно предоставили единомышленники.

Как сообщалось ранее, один из активных членов «Единого национального движения» Георгий Вашадзе не так давно сообщил о выходе из состава ЕНД и намерении создать свою политическую партию. Он подверг критике основных лидеров этой партии за препятствование обновлению ее рядов.