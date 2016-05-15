Лондон, 15 мая, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Матч заключительного тура английской Премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» отменен из-за подозрительного предмета, обнаруженного на трибуне стадиона «Олд Траффорд» в Манчестере.

sean mason Подозрительный предмет

Как сообщает «Чемпионат», сперва были эвакуированы две трибуны спортивного сооружения, но затем организаторы приняли решение вообще перенести матч.

В ближайшее время специалисты приступят к проверке предмета на возможную взрывоопасность.

Отметим, что начало «футбольного сражения» было запланировано на 17:00 по московскому времени. Решение о новой дате проведения игры будет приниматься позднее.