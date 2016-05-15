Мадрид, 15 мая, 2016, 17:47 — ИА Регнум. 18-летний голландский пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен, заменивший российского гонщика Даниила Квята в команде Red Bull, стал победителем пятого этапа сезона-2016 — Гран-при Испании. Прямую трансляцию заездов спортивных болидов вел телеканал «Матч ТВ».

homestee Макс Ферстаппен

Вторым к финишу в королевских гонках пришел финский представитель Кими Райкконен из Ferrari, третье место занял его партнер по команде немец Себастьян Феттель.

Отметим, что российский гонщик Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, показал десятый результат.

Формула-1. Гран-при Испании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Кими Райкконен (Ferrari)

3. Себастьян Феттель (Ferrari)

10. Даниил Квят (Toro Rosso).

Следующий этап пройдет 26−29 мая в Монако (Франция).

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