Ставрополь, 15 мая, 2016, 17:33 — ИА Регнум.



State Farm Град

В двух районах Ставропольского края введен режим чрезвычайной ситуации. Левокумский и Александровский районы Ставропольского края наиболее сильно пострадали от градобоя 14 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

В этих районах значительному повреждению подверглись сельскохозяйственные предприятия. Ущерб еще подсчитывается.

В этих, а также двух других пострадавших районах Ставрополья и краевой столице 15 мая организована работа по оказанию помощи в восстановлении кровель социально-незащищенным слоям населения.

В пострадавших муниципалитетах созданы 12 муниципальных комиссий по подсчёту ущерба в населённых пунктах и на сельхозугодиях, а также продолжена работа шести оперативных групп от МЧС России.

К ликвидации последствий стихии задействовано 453 человек и 105 единиц техники.

Напомним, накануне, 14 мая, ливни, град и порывы ветра нанесли ущерб в Ставрополе, а также Левокумском, Благодарненском, Александровском, Петровском районах Ставрополья. В отдельных населенных пунктах градины достигали размера перепелиного яйца. Повреждены кровли, автомобили, другое имущество. Значительный ущерб причинен сельхозугодьям.

К вечеру электроснабжение было восстановлено полностью.

Однако сегодня в Ставрополе снова прошел сильный дождь и град. Правда, в этот раз градины были значительно меньше и нанесли, соответственно, менее значительный ущерб.

Непогода сохранится до конца дня. Гидрометцентр прогнозирует сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20−25 м/с. МЧС региона разослала предупреждение о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ставропольского края.