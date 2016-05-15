Калуга, 15 мая, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Финал VII Международного конкурса-фестиваля славянской народной песни «Оптинская весна-2016» открылся сегодня, 15 мая, в районном доме культуры города Козельск Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы фестиваля, который проходит на базе Оптинского Казачьего хора, цель мероприятия заключается в выявлении и поддержке наиболее талантливых и перспективных детей и молодежи; повышении уровня исполнительского мастерства участников через работу творческих лабораторий и мастер-классов ведущих педагогов России; развитии и сохранении лучших традиций российской культуры; а также обмене творческим опытом и укреплении дружеских отношений между участниками из различных регионов России, Белоруссии, Украины, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины.

optina-pustin.info Фестиваль «Оптинская весна»

В рамках конкурса исполнителей славянской народной песни пройдут круглые столы, мастер-классы, благотворительные мероприятия, досуговые и экскурсионные программы, церемония награждения и гала-концерт.

Конкурс проходит по номинации «сольный народный вокал». Каждый участник исполняет два произведения. Допускается исполнение авторских песен в фольклорном славянском жанре. Оценки конкурсантам выставляются после каждого выступления. В конкурсе принимает участие юношеская группа (14−17 лет); взрослая (18−22 лет) и старшая (от 23 лет) группы.

В состав жюри входят известные артисты, поэты, композиторы, продюсеры звукозаписывающих фирм, инструменталисты, режиссеры, представители СМИ. Лауреаты конкурса получат призы, все конкурсанты — дипломы участников и подарки, а также специальные призы жюри.

Учредителями и организаторами фестиваля «Оптинская весна-2016» выступили Козельское хуторское казачье общество «Оптинское» и Международный фонд славянской письменности и культуры «Сербский дом».

Конкурс-фестиваль славянской народной песни проводится с 2010 года.