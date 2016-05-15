Москва, 15 мая, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Из России за нарушение миграционного законодательства могут быть высланы более 40 мигрантов, которые были задержаны после массовых столкновений на Хованском кладбище в Москве. Об этом, как передают «Известия», сообщили в правоохранительных органах.

Алексей Саврасов. Могила (фрагмент). 1870-е

«Более 40 человек находятся на территории Москвы нелегально, — уточнил источник. — После задержания у многих из них не было обнаружено ни документов, ни паспортов, ни разрешений на работу».

При этом источник отметил, что всего после побоища на Хованском кладбище в Москве были задержаны около 150 человек.

«Большинство участников массовой драки являются уроженцами Таджикистана, Узбекистана и других стран Средней Азии», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Москве у входа на Хованское кладбище произошла массовая драка. В потасовке участвовали порядка 200 человек.

По последним данным, во время драки погибли 3 человека. Одного из них застрелили, двух остальных сбила машина.

По данным фактам сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела по статьям «Убийство двух и более лиц», «Незаконный оборот огнестрельного оружия» и «Хулиганство».

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