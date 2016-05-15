Москва, 15 мая, 2016, 16:54 — ИА Регнум.



Владимир Маковский. Берег Крыма. 1889

Прошедшая неделя полна событий. Среди тех, что остались в тени соучастия России в политическом шоу «Евровидения» против российского Крыма и политической же демонстрации крымского же прокурора Поклонской, которая на шествие наследников героев Великой Отечественной войны 9 мая вышла с иконой царя Николая II, чтобы якобы «примирить» красных и белых (в ту войну эти белые воевали исключительно на стороне Гитлера против России), ИА REGNUM обратило внимание на важное для России и для её соседей. И до чего нет дела участникам монархической клоунады:

1) «Во многих казахских аулах русский — иностранный язык, как и английский»: Реформа образования в Казахстане стартует осенью, а общественность и экспертов по-прежнему многое в ней настораживает. Однако ситуацию может спасти саботаж, полагают специалисты, к которому школы и учителя будут вынуждены прибегнуть, будучи неготовыми к масштабу преобразований;

2) МИД РФ: Вопрос с Крымом закрыт навсегда: В ведомстве посоветовали лоббистам не тратить усилия на продавливание вопроса о статусе Крыма;

3) Путин: «Мы прорвём любую блокаду»: Глава государства поблагодарил крымчан за понимание, терпение и доверие;

4) Зачем нужен налог на тунеядство и кому придется его платить? Стоит ли ждать вмешательства в жизнь семьи?

5) «Инвестировать в ограбленных смысла не имеет» — критика прогноза МЭР: Идея о том, что возросшие корпоративные прибыли станут драйвером экономического роста, несостоятельна;

6) Казахстан занимает 1 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета: соответствующее соглашение подписано с Международным банком реконструкции и развития;

7) Россия становится экологической «дойной коровой»: Медведев, Хлопонин и приватизация экологии;

8) Хиллари Клинтон — это война: У американского милитаризма — женское лицо;

9) Нужна ли «скорой помощи» новая реформа? Опять коммерциализация?

10) По методике ИГИЛ: разрушение памятника в Тольятти: В Тольятти перенимают «прогрессивный» опыт запрещенной в России террористической организации ИГИЛ;

11) В Каракасе зреет военный переворот: Военные Венесуэлы: «Из тени в свет перелетая»;

12) Побьешь соседа — штраф, шлепнешь сына по пятой точке — срок: Депутаты решили заняться сокращением браков и рождения детей в России. Поэтому трижды подумайте перед женитьбой — это может быть первым шагом в тюрьму.