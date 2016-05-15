Оренбург, 15 мая, 2016, 16:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области сутки искали без вести пропавшего ребенка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону, трехлетний мальчик пропал около 18:30 местного времени (16:30 мск).

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607

По факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». На место выезжала оперативная группа: следователи, кинолог, психологи. На поиски ребенка были брошены силы сотрудников правоохранительных органов, спасателей, волонтеров, общественности.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбуржью Анжелика Линькова, вечером 15 мая при проведении дополнительных оперативно-розыскных мероприятий на холме в 4 км от села Соколовка обнаружено тело без вести пропавшего трехлетнего мальчика без видимых признаков насильственной смерти.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств исчезновения ребенка. По уголовному делу будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти малолетнего.

По данным следственных органов, родители отвезли сына погостить к тёте в село Соколовка. сам мальчик воспитывался в многодетной семье и проживал в поселке Полевой. Около 18:00 14 мая ребенок находился во дворе жилого дома со своей тетей, которая работала по хозяйству. После этого времени мальчик пропал.