Киев, 15 мая, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Власти Украины намерены довести до конца декоммунизацию, искоренив названия времен СССР. Об этом, как передает «112 Украина», сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе мероприятия ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Символика

«Какое название (населенного пункта) выбрать себе на будущее — пусть общины решают сами, — говорит глава государства. — Единственное предостережение — не возвращаться к имперским наименованиям».

При этом Порошенко отметил, что Украина должна завершить декоммунизацию, потому что этот вопрос «является вопросом национальной безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 года на Украине вступил в силу так называемый закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий советскую символику. В рамках закона предполагается, в числе прочего, переименование городов и улиц.

Сотрудники института составили список из 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть с географической карты Украины и с улиц населенных пунктов. По планам этого заведения, до конца 2016 года переименованию должны были подвергнуться более 9 сотен населенных пунктов страны.