Ставрополь, 15 мая, 2016, 16:23 — ИА Регнум.



Джон Мартин. Град и огонь. 1823

В Ставрополе 15 мая повторно прошел град, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стихия разыгралась примерно в 15:00. В Ставрополе градины были маленькими, до 1 см диаметром, поэтому нанесли значительно меньше ущерба, чем накануне.

Вместе с тем, многие жители приняли меры заранее. Многие после вчерашнего градобоя накрыли свои автомобили одеялами, прикрыли посадки на огородах. Подсчет ущерба от вчерашнего и сегодняшнего градобоя продолжается.

Ранее сегодня в Ставрополе уже прошли ливни. Непогода сохраняется весь день и сохранится, вероятно, до конца дня.

Напомним, накануне 14 мая в регионе также прошла стихия, в результате которой пострадали кровли и электроснабжение в Ставрополе, а также Левокумском, Благодарненском, Александровском, Петровском районах Ставрополья. В отдельных населенных пунктах градины достигали размера перепелиного яйца.

Сегодня, 15 мая, МЧС также прогнозирует неблагоприятные погодные явления: сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20−25 м/с. МЧС региона разослала предупреждение о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ставропольского края.

В регионе шесть комиссий ведут подсчет ущерба, причиненного градом.