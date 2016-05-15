Москва, 15 мая, 2016, 16:11 — ИА Регнум. На северо-западе Москвы произошло столкновение 2-х легковых автомобилей. Как сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в результате ДТП пострадали 4 человека.

Pictures of Money Автомобильная авария

Инцидент произошел в воскресенье, 15 мая, на ул. Вилиса Лациса.

«Около 11:00 мск на ул. Вилиса Лациса, д. 9, корп. 1 произошло столкновение автомобилей KIA Soul и ВАЗ, — сказали в пресс-службе. — В результате аварии получили травмы двое взрослых и двое детей».

В настоящее время на месте аварии работают специальные службы города.