Мадрид, 15 мая, 2016, 16:05 — ИА Регнум. На Гран-при Испании «Формулы-1» столкнулись болиды команды «Мерседес» под управлением Нико Росберга и Льюса Хэмилтона. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает портал Spotrs.ru.

Takayuki Suzuki Нико Росберг

Сообщается, что на первом повороте Хэмилтон пытался обогнать Росберга и выехал за пределы трассы. Его болид занесло, и он врезался в болид Росберга. Оба болида в итоге сошли с гонки.

Гран-при Испании, которое проходит в Мадриде является пятым этапом чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1». Предыдущие четыре этапа выиграл Росберг. У германского гонщика таким образом завершилась серия из 7 побед подряд с учетом прошлого сезона.

Хэмилтон три раза поднимался на пьедестал почета в текущем сезоне. Он занял третье место на Гран-при Бахрейна, и два раза второе место (Гран-при Австралии и Гран-при России).

В личном зачете текущего сезона у Росберга 100 очков, и он лидирует. У Хэмилтона 57, он на втором месте. Третье место занимает финн Кими Райкконен из «Феррари» (43).