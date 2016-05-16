Москва, 16 мая, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В Арбитражном суде города Москвы 13 мая состоялось очередное судебное заседание по делу о схожести до смешения сигарет «Marlboro» и «Ararat». По ходатайству российской компании ООО «Гранд табак» в качестве третьего лица была превлечена к делу также компания-производитель сигарет «Ararat» — армянская компания ООО «Гранд Тобако», поскольку суд счел приемлемым тот факт, что требование истца «Philip Morris Brands Sarl» по части запрета оборота сигарет «Ararat» на территории РФ может существенно повлиять на права компании производителя. Арбитражный суд в качестве третьего лица привлек также правообладателя товарного знака «Ararat» компанию ООО «Интернейшнл Масис Табак», которая заявила самостоятельные требования относительно предмета спора, а именно: «Признать, что обозначение Ararat и дизайнерское изображение двух вершин горы Арарат не являются использованием знаков «Philip Morris Brands Sarl», в частности «Marlboro». Несмотря на возражение «Philip Morris Brands Sarl», суд, рассмотрев ходатайство и заявление, принял решение о принятии в дело третьих лиц, дав возможность последним защитить право на продажу сигарет «Ararat» на российском рынке.

Второй ответчик по делу — ООО «Гранд табак», компания-импортер данного продукта в РФ, суду представил также отзыв по иску с результатами независимого социологического исследования и экспертное заключение, подтверждающие, что товарные знаки «Marlboro» и «Ararat» не могут ввести в заблуждение рядового потребителя. Вдобавок отметим, что законодательство РФ запрещает демонстрацию табачной продукции покупателю в торговом объекте, что по сути исключает приобретение потребителем «Ararat"а вместо «Marlboro» из-за смешения дизайна.

Этот спор вбирает в себя все больший круг участников и уже выходит за пределы РФ. «Philip Morris Brands Sarl» обратился с иском в суд против Патентного Бюро Республики Армения за то, что последнее по заявлению местного производителя зарегистрировало товарный знак «Ararat» на территории Республики Армения.