Москва, 15 мая, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги песенного конкурса «Евровидение». Свой неоднозначный комментарий Захарова опубликовала в своем Twitter сегодня, 15 мая.

eurovision.tv Победительница «Евровидения» Джамала

Захарова предложила на следующем конкурсе «Евровидение», который пройдет в Киеве, исполнить песню про сирийского президента Башара Асада.

«Думаю, на следующем конкурсе надо петь про Асада. Дарю припев:

Assad bloody, Assad worst.

Give me prize, that we can host».

Напомним, на нынешнем песенном конкурсе «Евровидение» победила украинская певица Джамала с песней «1944» про депортацию крымских татар. Зрители и участники конкурса отметили возросшую политизацию конкурса.

Жюри стран-участниц поставили Джамале наивысшую оценку, тогда как зрители присудили победу российскому исполнителю Сергею Лазареву.