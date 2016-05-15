Москва, 15 мая, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Столичная полиция проверит все 78 московских кладбищ и около 30 фирм, которые оказывают ритуальные услуги. Такое решение столичные правоохранители приняли после вчерашней массовой драки на Хованском кладбище, в результате которой погибли три человека и более 20 получили ранения. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает НТВ.

Могила (фрагмент). Алексей Саврасов. 1884

Сообщается, что будет проведена масштабная проверка. Будут искать нарушения в сфере финансово-хозяйственной деятельности и миграционного законодательства.

Со вчерашнего дня усилена охрана Хованского кладбища. Администрация некрополя решила отказаться от услуг прежней охранной компании.

Полиция продолжает поиски всех участников массовой драки на Хованском кладбище. На данный момент задержаны 112 человек. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что некоторые из них значатся под другими именами, у 12 нет документов, а 15 нарушили миграционное законодательство.

Среди задержанных есть трое подозреваемых в убийстве двух человек, которые погибли под колесами автомобиля.

Хованское кладбище закрыто. На его территории продолжают работать 40 следователей и 12 экспертов-криминалистов.