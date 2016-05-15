Киев, 15 мая, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что украинская столица уже начала готовиться к проведению конкурса «Евровидение-2017». Об этом он сегодня, 15 мая, заявил журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко готовится к проведению «Евровидения»

Кличко считает, что одним из потенциально возможных мест проведения песенного конкурса может стать спортивный комплекс «Олимпийский» в центре Киева.

Также Кличко заявил, что горд и благодарен украинской певице Джамале за победу, «которая сегодня для страны так важна». Он напомнил, что Киев во второй раз будет принимать «Евровидение». «Мы сделаем всё, чтобы осуществить необходимую подготовку и провести конкурс на высшем уровне. Мы уже начинаем готовиться», — подчеркнул городской голова.

Кличко добавил, что власти города должны сфокусироваться на обеспечении достойного уровня инфраструктуры, размещения участников и гостей конкурса, безопасности в столице.

Принять «Евровидение» Киеву будет непросто. Экономика Украины находится в крайне тяжелом состоянии. Все большее число украинских граждан живут за чертой бедности. Инфляция галопирует. Ситуация с безопасностью в Киеве оставляет желать лучшего, в городе регулярно проходят социальные и политические протесты, переходящие в столкновения с полицией.