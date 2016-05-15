Ставрополь, 15 мая, 2016, 14:29 — ИА Регнум.



State Farm Урон от града

В Ставрополе комиссия ведет подсчет ущерба, причиненного градом. На текущий момент от граждан поступило 53 заявки по поводу повреждению кровли, восемь по подтоплению жилых помещений и построек и 10 заявок касающихся подачи электроэнергии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Сегодня днем, 15 мая, в Ставрополе прошел сильный дождь. Люди, не дожидаясь разгула стихии, заранее накрыли машины одеялами и покинули улицы. Все службы города задействованы и приведены в готовность.

По предварительным данным больше всего от града, прошедшего 14 мая, пострадали Октябрьский и Промышленный районы Ставрополя.

В городе работает комиссия по подсчету ущерба от градобоя. Районные службы устраняют повреждения, обследуют и чистят ливневки, ликвидирует другие последствия стихии.

Всего шесть комиссий работает во всех районах Ставрополья, пострадавших от градобоя. Комиссии подсчитывают последствия повреждений урожая, а сельскохозяйственных предприятиях, работают с населением, дома и машины которых пострадали от града.

Напомним, стихией, разыгравшейся в регионе 14 мая с 14:15 по 19:00 пострадали кровли и электроснабжение в Ставрополе, а также Левокумском, Благодарненском, Александровском, Петровском районах Ставрополья. В отдельных населенных пунктах градины достигали размера перепелиного яйца.

Сегодня, 15 мая, МЧС также прогнозирует неблагоприятные погодные явления: сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20−25 м/с. МЧС региона разослала предупреждение о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ставропольского края.