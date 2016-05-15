Баку, 15 мая, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Вооруженные силы Азербайджана, Турции и Грузии планируют провести совместные военные учения. Об этом сегодня, 15 мая, сообщил журналистам министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

mod.gov.az Азербайджанские военные на учениях

Он заявил, что совместные учения вооруженных сил трех стран направлены на повышение боеготовности и подготовки.

«Для повышения боеспособности и боеготовности ВС Азербайджана, Турции и Грузии мы посчитали целесообразным проведение совместных военных учений», — заявил Гасанов после встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии в Габале.

Он также добавил, что на встрече была подчеркнута необходимость тесного сотрудничества в области кибербезопасности, а также охраны нефтегазовых трубопроводов.

Напомним, ситуация в Закавказье резко обострилась в апреле этого года, когда Азербайджан предпринял очередную попытку силового решения Нагорно-Карабахского конфликта.

Позицию Азербайджана в Карабахском конфликте поддержала Турция.