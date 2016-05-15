Санкт-Петербург, 15 мая, 2016, 13:46 — ИА Регнум. В Петербурге пропал дирижер Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра Святослав Лютер. После того, как музыкальный деятель перестал выходить на связь с родственниками, последние обратились в полицию.

slavluther.com Святослав Лютер (фото сайта музыканта)

Отец дирижера рассказал полицейским, что два дня назад Святослав Лютер привел несовершеннолетнюю дочь к своей матери, бабушке девочки, в квартиру на улице Марата, после чего ушел, не вернувшись в свою квартиру, сообщает телеканал Life78 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полиция Центрального района Санкт-Петербурга накануне вечером приняла заявление от отца музыканта и начала поиски Лютера.

По данным Санкт-Петербургской филармонии, Святослав Лютер родился в 1971 году Ленинграде в семье музыкантов. В разные годы руководил хором немецкой музыки при евангелическо-лютеранской церкви, работал хормейстером и ассистентом дирижера в театре «Санкт-Петербург Опера», преподавал дирижирование и был хормейстером в Санкт-Петербургской Академии культуры.

С 1998 года Святослав Лютер является дирижером государственного академического симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Гастролировал и выступал как приглашенный дирижер с различными оркестрами России и США