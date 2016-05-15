Киев, 15 мая, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не допустит появления на карте страны названий времен Российской Империи. Об этом сегодня, 15 мая сообщает телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заметание следов

Порошенко отчитался, что шестью постановлениями Верховной рады переименованы 688 населенных пунктов и 15 районов. За полтора года в областных центрах Украины изменены названия более тысячи улиц. С 13 декабря 2015 года по апрель нынешнего года демонтированы более тысячи памятник Ленина и около 150 памятников другим советским деятелям. При этом памятники Ленину, который, по сути, создал украинское государство Порошенко назвал «идолами», а памятники другим советским деятелем — «истуканами».

Украинский президент в очередной раз подчеркнул, что украинские города не могут носить имена Сергея Кирова, Феликса Дзержинского или Григория Петровского. Какие именно названия должны носить города, будут определять их жители.

При этом Порошенко тут же заявил, что ни о каком возвращении дореволюционных названий речи быть не может. «Единственное предостережение — не возвращаться к имперским наименованиям. Я не позволю, чтобы карту Украины снова запятнали новороссийскими топонимами!», — заявил президент.

Стоит отметить, что многие города и населенные пункты на территории, которую сейчас занимает Украина, появились именно в период Российской Империи. К примеру, такие города, как Херсон, Одесса и Николаев были построены в период Российской Империи. Неужели нынешние украинские власти дойдут до того, что переименуют и их?