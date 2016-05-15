Москва, 15 мая, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Зрители песенного конкурса «Евровидение» присудили победу российскому исполнителю Сергею Лазареву. Об этом свидетельствуют данные голосования. Финал конкурса состоялся накануне, 14 мая, в Стокгольме.

eurovision.tv Сергей Лазарев

Однако правила конкурса таковы, что не только зрители определяют победителя. Каждая страна-участник конкурса выставляет «профессиональное» жюри. Как именно подбирается это жюри, вопрос открытый. Жюри также выставляет оценки конкурсантам. Затем баллы, выставленные зрителями и жюри, суммируются. То есть мнение несколько десятков человек приравнено к мнению сотен тысяч зрителей. Получившаяся сумма и является итоговым результатом.

На нынешнем Евровидении повторилась ситуация прошлого года. Зрительские симпатии были на стороне российского конкурсанта, но жюри почти всех стран демонстративно поставило 0 баллов Сергею Лазареву, который представлял Россию.

Таким образом, по мнению зрителей Лазарев должен был быть первым, но оказался третьим.

Победительница конкурса — украинская певица Сусанна Джамаладинова — получила наивысшие оценки почти всех национальных жюри. Тем самым её вытолкнули на первое место.

В социальных сетях многие люди возмущены таким положением дел и осуждают правила конкурса Евровидение.

Нынешнее Евровидение оказалось очень политизированным. Сама песня украинской конкурсантки под названием «1944» посвящена депортации крымских татар в Среднюю Азию. Голосование жюри выглядит явно ангажированным.

Примечательно в этой истории то, что теперь Украине придется проводить конкурс Евровидения в 2017 году. Напомним, на Украине идет гражданская война, экономика страны лежит в руинах и денег не хватает ни на что, а в Киеве постоянно происходят беспорядки.