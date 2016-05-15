Воронеж, 15 мая, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Три человека получили травмы в результате аварии с участием автобуса в Бутурлиновском районе Воронежской области, произошедшей утром 15 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном ГУ МВД.

Eli Duke Автомобильная авария

Авария произошла около 08:00 в поселке Козловка на улице Гагарина. Водитель пассажирского автобуса ПАЗ при совершении разворота при выезде из населенного столкнулся с автомобилем Volkswagen Transporter.

На момент ДТП в автобусе находились 14 человек, в Volkswagen — четыре. За медицинской помощью с различными травмами обратились один пассажир автобуса и два пассажира автомобиля.

Обстоятельства аварии устанавливаются полицией.

Сегодня же утром в регионе произошла еще одна крупная авария, на этот раз — со смертельным исходом. Около 04:30 в Поворинском районе на 631 км автодороги М6 «Каспий» автомобиль Toyota Corolla под управлением 35-летнего жителя Московской области, следующий со стороны Волгограда в направлении Москвы, столкнулся с КамАЗом с прицепом, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли.

Всего за сутки 14 мая на дорогах области зарегистрировано 137 ДТП, 11 человек получили травмы различной степени тяжести и один погиб. Все ДТП произошли по вине водителей.