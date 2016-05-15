Буэнос-Айрес, 15 мая, 2016, 11:47 — ИА Регнум. В Аргентине бандиты напали на племянника Папы Римского Хосе Игнасио Бергольо. Об этом сегодня, 15 мая, сообщают местные СМИ.

Leland Francisco Бандит

Сообщается, что двое бандитов напали на Хосе Бергольо, который является сыном сестры нынешнего Папы Римского Франциска. Нападение произошло в тот момент, когда он ехал в своем автомобиле по агломерации Большой Буэнос-Айрес, между Сан-Фернандо и Сан-Исидоро.

Хосе рассказал, что бандиты наставили на него пистолет и подсели в машину. Бандиты заставили его проехать 10 кварталов. Затем отобрали у него мобильный телефон, деньги, которые были собраны в качестве пожертвований для благотворительной организации, и даже одежду.

Племянник Папы Римского сообщил о нападении в полицию Сан-Фернандо. Стражи порядка разыскивают бандитов.