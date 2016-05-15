Калуга, 15 мая, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Ситуация с ВИЧ как в Российской Федерации, так и в Калужской области остается напряженной, говорится в сообщении регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Sham Hardy Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией

По данным ведомства, на 1 января 2016 года в Калужской области зарегистрирован 2558 ВИЧ-инфицированный житель. За весь период наблюдения умерли 617 инфицированных, в том числе в стадии СПИДа — 212 человек. Продолжается рост новых случаев инфицирования — в 2015 году зарегистрировано 345 таких случаев.

Эпидемия ВИЧ представляет собой динамичное социо-медико-биологическое явление, несущее угрозу жизни, здоровью и благополучию населения стран. Согласно статистике Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу, общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в мире достигло 1 008 675 человек, из них умерли по разным причинам 212 579 человек. По решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире проходит День памяти людей, умерших от СПИДа, в этом году — сегодня, 15 мая.

По инициативе Фонда социально-культурных инициатив в период с 14 по 20 мая 2016 года в Российской Федерации проходит Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД». Цель Дня памяти: вспомнить тех, кого унесла эпидемия, повысить уровень информированности молодого поколения о проблемах распространения ВИЧ-инфекции, формирование навыков безопасного поведения, ценностного отношения к своему здоровью, развитие социальной активности молодежи в вопросах профилактики ВИЧ, информировать и мобилизовать общество, заставить задуматься о том, что эпидемия может коснуться каждого.