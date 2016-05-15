Константиново, Рязанская область, 15 мая, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Народный артист России Сергей Никоненко стал лауреатом премии имени Сергея Есенина. Диплом лауреата актеру вручил губернатор Рязанской области Олег Ковалев 14 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Фотография Сергея Есенина в 1922 году

14 мая на летней эстраде Государственного музея-заповедника С.А.Есенина селе Константиново состоялось выступление народного артиста России Сергея Никоненко. Зрителям была представлена литературно-музыкальная композиция «На розовом коне…», посвященная Сергею Есенину. Актер прочитал стихи знаменитого русского поэта. Песни на слова Есенина и музыку композиторов Евгения Попова, Георгия Свиридова, Григория Пономаренко, Юрия Зацарного прозвучали в исполнении московского трио «Реликт».

По окончании программы губернатор Рязанской области Олег Ковалев вручил Сергею Никоненко диплом лауреата премии С.А. Есенина в области литературы и искусства за 2015 год. «Вы сыграли много замечательных ролей на сцене и экране. Рязанцы, как и все жители нашей страны, очень любят Ваше творчество. Вы пользуетесь заслуженной любовью зрителей. Но есть одна роль, за которую мы, жители области, благодарим Вас особо. Вы первым в 1971 году в фильме «Пой песню, поэт…» воплотили на экране образ своего знаменитого тезки и нашего великого земляка Сергея Есенина. Таким образом, Вы, Сергей Петрович, тоже вошли в поэтическую историю Рязанской земли! Вы известны и своей большой общественной деятельностью, в том числе, созданием Есенинского центра в Москве», — сказал Олег Ковалев.

«Уверен, что ваши композиции еще не раз прозвучат здесь, на родине поэта, где сегодня создается во многом уникальный проект — Достопримечательное место «Есенинская Русь». Проект этот реализуется сложно, но сделать удалось уже многое», — добавил глава региона.

Олег Ковалев рассказал, что на данный момент в рамках реализации проекта построено новое здание фондохранилища музея и очистные сооружения, укреплены прибрежные откосы Оки. В ближайшее время будут снесены здания советского периода, которые диссонируют с памятным местом, а вместо этого будут восстановлены архитектурные формы, которые существовали при жизни Есенина. «Мы будем и дальше развивать музей, чтобы сохранить память о жизни и творчестве поэта на долгие века», — подчеркнул губернатор.