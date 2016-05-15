Ставрополь, 15 мая, 2016, 11:34 — ИА Регнум.



Tatters Град

В Ставропольском крае 15 мая комиссии по оценке ущерба от града подсчитывают последствия повреждений урожая, а сельскохозяйственных предприятиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Кроме того, комиссии работают с населением, дома и машины которых пострадали от града. По некоторым данным, только в Ставрополе и Левокумском районе градом побило несколько сотен автомобилей. Люди были оповещены о стихии уже после того, как она разыгралась и они просто не успели спасти свое имущество. Есть сведения о поврежденных кровлях.

Значительный ущерб градом причинен подсобным хозяйствам.

Напомним, стихией, разыгравшейся в регионе 14 мая с 14:15 по 19:00 пострадали кровли и электроснабжение в Ставрополе, а также Левокумском, Благодарненском, Александровском, Петровскос районах. В отдельных населенных пунктах градины достигали размера перепелиного яйца.

Поврежденное электроснабжение восстановлено полностью. К ликвидации последствий привлечено 453 человека и 105 единиц техники. В региональном управлении МЧС организована работа оперативного штаба. Работают шесть комиссий по оценке ущерба.

Сегодня, 15 мая, МЧС также прогнозирует неблагоприятные погодные явления: сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20−25 м/с. В юго-восточных районах края местами высокая пожароопасность.