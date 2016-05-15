Москва, 15 мая, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Хованское кладбище Москвы сегодня не работает после того, как там накануне произошла массовая драка этнических группировок. Об этом сегодня, 15 мая, сообщила администрация кладбища.

Каспар Давид Фридрих. Монастырское кладбище под снегом. 1819

Напомним, 14 мая на Хованском кладбище произошла массовая драка между этническими группировками. Причиной столкновений стал передел сфер обслуживания кладбища.

По последним данным, в драке участвовали порядка 200 человек. Правоохранительные органы задержали более 90 человек.

Как сообщает департамент здравоохранения Москвы, в результате столкновения погибли три человека, ещё 23 госпитализированы, из них четверо — в тяжелом состоянии.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Кладбище сегодня не работает. Проводятся проверки.

Когда кладбище возобновит работу, неизвестно.