Пхеньян, 15 мая, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Власти Корейской Народно-Демократической республики заявили, что задержали российскую спортивную яхту «Элфин» по недоразумению. Об этом сегодня, 15 мая, сообщил генеральный консул России в северокорейском городе Чхонджин Юрий Бочкарев, передают РИА Новости.

Яхта

Генеральный консул сообщил, что он встретился с руководством Управления внешних связей администрации провинции Хамгён-Пукто, где в порту Кимчхэк находилась задержанная яхта «Элфин».

Все объяснения северокорейской стороны сводятся к тому, что яхта была задержана по недоразумению, сообщил Бочкарев.

Он рассказал, что яхта была отпущена в 10:00 по пхеньянскому времени (4:30 мск).

Напомним, связь с яхтой удалось установить. «Элфин» держит курс на Владивосток.