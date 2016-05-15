Санкт-Петербург, 15 мая, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Председатель Государственной думы Сергей Нарышкин принял предложение возглавить попечительский совет петербургской киностудии «Ленфильм». Об этом стало известно на совещании, которое состоялось накануне на «Ленфильме» с участием Сергея Нарышкина, губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Lenfilm Логотип «Ленфильма»

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на совещании с худсоветом «Ленфильма» обсуждались проблемы и перспективы развития старейшей киностудии страны, а также вопросы государственной поддержки отечественной киноиндустрии.

Напомним, что 2016-й год в России объявлен Годом кино в России. Кроме того, в этом году исполняется 120 лет со дня первого в России киносеанса, который состоялся в саду «Аквариум», на месте, где сейчас расположена киностудия «Ленфильм».

В ходе встречи со спикером Госдумы и губернаторами двух регионов гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин рассказал о деятельности киностудии и новых проектах.

«Георгий Полтавченко подчеркнул, что город активно помогает киностудии и поддерживает новые проекты, в том числе по созданию Ленфильм-парка. Губернатор также сообщил, что практически решен вопрос о передаче имущественного комплекса для новой площадки «Ленфильма» в Кронштадте», — отмечается в сообщении пресс-службы Смольного.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект «Ленфильм-парка» предполагает строительство в Шушарах под Петербургом нового производственного центра, который включает в себя декорации городов из различных эпох. Комплекс, по примеру студий Universal и Warner Bros. в Лос-Анджелесе, также должен вместить рестораны, сувенирные магазины и иную инфраструктуру для туристов. На «Ленфильме» ожидают возможности презентовать проект президенту РФ Владимиру Путину в июне текущего года.

Одновременно продолжается работа по созданию филиала «Ленфильма» в Кронштадте. Ранее правительство Петербурга приняло решение передать студии казармы военного городка №2, полученные от Министерства обороны. Самое старое здание было построено в XIX веке.

Предполагается, что дополнительно созданный в Кронштадте развлекательный комплекс сможет привлечь до 250 тыс. туристов в год. Необходимость в новых помещениях объясняется крайней загруженностью основной площадки «Ленфильма» в Петроградском районе Петербурга.

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«Более четкие детали готовятся к Петербургскому экономическому форуму, который состоится 16−18 июня, может быть, тогда уже подпишут специальное соглашение по этой передаче. Мы ждем, все трудятся к этим срокам, остался месяц», — пояснил 12 мая Эдуард Пичугин корреспонденту ИА REGNUM.

В свою очередь, губернатор Ленобласти региона Александр Дрозденко по итогам совещания на киностудии заявил, что Ленинградская область готова оказать любую поддержку «Ленфильму», поскольку «в регионе любят и ценят хорошее кино». Об этом сообщила пресс-службы главы 47-го региона.

За всю историю на киностудии «Ленфильм» снято более 1500 игровых полнометражных фильмов.