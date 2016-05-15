Ташкент, 15 мая, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Сотрудники Службы национальной безопасности Узбекистана предотвратили контрабанду крупной партии золота, которую три гражданки республики пытались вывести в Россию, сообщает Подробно. уз

Bullion Vault Золото

«Крупную партию драгоценного металла — свыше 5 килограммов злоумышленники собирались вывезти авиарейсом «Самарканд — Москва», говорится в сообщении.

Золото было обнаружено в ходе осмотра в багажной зоне аэропорта трех чемоданов, принадлежавших жительницам Самарканда 44-летней Зарифе Хайдаровой, 55-летней Мамлакат Холбековой и 39-летней Фирузе Закировой.

«Оперативники обнаружили настоящий клад — 2 килограмма 600 граммов золота в виде 17 окрашенных в серый цвет брусков были спрятаны внутри металлических рукояток чемоданов. Еще 1 килограмм 150 граммов драгоценного металла закамуфлировано под 28 пуговиц, пришитых к вещам, 575 граммов — под бижутерию на национальной одежде, 875 граммов — замаскированы в качестве 19-ти металлических колец на сумках», — уточнили в правоохранительных органах.

По данным спецслужб, задержанные являлись членами организованной преступной группы, специализирующейся на купле-продаже и контрабанде ювелирных изделий.

Они намеревались вывести золото в Индию через территорию России, полагает следствие.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.