Багдад, 15 мая, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» атаковали газоперерабатывающий завод в Ираке. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы из Исламского Государства

Сообщается, что террорист-смертник проник на газоперерабатывающий завод в районе Ат-Таджи к северу от иракской столицы Багдада. Он зашел в помещение, где хранились пустые газовые баллоны, и совершил самоподрыв.

Сведения о жертвах теракта поступают противоречивые. По данным телеканала, пострадали порядка 20 сотрудников охраны объекта. Они получили ожоги.

Тем временем полиция Багдада сообщает, что силы безопасности Ирака пресекли попытку террористической группировки «Исламское государство» захватить газоперерабатывающий завод.

Представитель полиции Багдада Саад Маан сообщил журналистам, что сперва боевики подорвали заминированный автомобиль у входа на завод. Затем на территорию вошли шесть террористов с поясами шахидов. Охрана смогла их нейтрализовать. В результате взрыва возник пожар на трех складах. «Силы безопасности сейчас установили контроль над заводом, команды гражданской обороны занимаются тушением пожаров», — подчеркнул Маан.