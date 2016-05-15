Ташкент, 15 мая, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Председателем правления второго по величине узбекского банка «Асака» назначен Азим Ахмедходжаев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Узбекистана.

Маринус Рэймерсвеле. Банкир и его жена. 1538

Ранее Ахмедходжаев занимал должность первого заместителя председателя Национального банка Узбекистана.

Место председателя «Асака-банка» оставалось вакантным с февраля месяца текущего года, когда прежний глава банка Кахрамон Орипов был арестован по подозрению в ряде правонарушений.

«Ахмедходжаев был накануне официально представлен коллективу банка», — отметил собеседник агентства.

Банк «Асака» был создан в 1996 году. Основным направлением его деятельности является кредитование предприятий автомобильной отрасли. Акционерами банка являются министерство финансов Узбекистана, Фонд реконструкции и развития Узбекистана, АО «Узавтопром».