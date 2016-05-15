Анкоридж, США, 15 мая, 2016, 09:49 — ИА Регнум. В американском штате Аляска произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает Геологическая служба США (USGS).

jhencolors2 Аляска

Сообщается, что сейсмографы зафиксировали землетрясение в 5:51 по местному времени (8:51 мск). Эпицентр землетрясения находился в 100 километрах к северу от Талкитны. Очаг подземных толчков залегал на глубине 131 километр.

На данный момент не поступала никакая информация о жертвах и разрушениях. Угроза цунами не объявлялась.