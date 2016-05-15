Пхеньян, 15 мая, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности представителя МИД РФ во Владивостоке Игорь Агафонов заявил, что со спортивной яхтой «Элфин», которая была отпущена северокорейскими властями, по-прежнему нет связи. Об этом он заявил журналистам сегодня, 15 мая.

Travel Stock Photos Яхта

Агафонов сообщил, что на данный момент связь с капитаном и экипажем восстановить не удалось. Телефон капитана заблокирован. «Возможно, это потому, что они еще находятся в порту. Но генеральный консул России в северокорейском городе Чхонджин Юрий Бочкарев направляется в порт, чтобы выяснить ситуацию», — пояснил Агафонов. Если пятеро российских спортсменов и их яхта до сих пор там, то консул с ними встретится.

Напомним, сегодня утром стало известно, что власти КНДР отпустили ранее задержанную российскую яхту «Элфин». Однако, в районе северокорейского порта Кимчак, куда была отконвоирована задержанная яхта, наблюдается плохая погода. Возможно, капитан отложил выход в море.

Стоит отметить, что причины задержания яхты власти КНДР так и не назвали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, яхта «Элфин» была задержана в международных водах береговой охраной КНДР 14 мая. Яхта следовала из южнокорейского порта Пусан, где она участвовала в регате, в родной порт Владивосток. Яхта не вторгалась в территориальные воды КНДР.