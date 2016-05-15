Барнаул, 15 мая, 2016, 08:58 — ИА Регнум. В Алтайском крае к акции «Музейная ночь» в этом году присоединились 86 музеев, галерей и выставочных залов. Специальные программы, разработанные к Музейной ночи, были уникальными и необычайно интересными — каждый смог найти для себя подходящее занятие, — передает сегодня, 15 мая, официальный сайт региона.

коллаж на основе фотографий сайта Алтайского края «Ночь музеев»-2016 в Алтайском крае

Впервые двери для посетителей открыл Музей пчеловодства Алтайского края. Посетители здесь могли послушать народные песни, отведать чай с медом и потрогать все экспонаты. Можно было даже покачать мед, сколотить рамку и свернуть свечу.

«Задумки о создании музея появились еще года три назад. Просто не могли найти подходящего места. Однажды я зашел в гости в «Город мастеров», посмотрел на эти уникальные шедевры из бересты и понял, что лучшего места не найти», — пояснил руководитель краевого кооператива «Алтай — медовый край» Юрий Богуславский.

В экспозиции музея была представлена история пчеловодства: видеофильмы, книги, различные буклеты. Нашлись и кулинарные издания с самыми необычными рецептами блюд с медом. Например, баранья нога в горчично-медовом соусе. Вскоре в музее начнут проводить презентации районов. В планах — создание макета пасеки под открытым небом.

Ежегодно участвует в «Музейной ночи» музей предприятия «Горэлектротранс». Экскурсионный трамвай «Пятерочка» — главный экспонат этой акции. Его любят дети и взрослые. Состав парка «Горэлектротранс» действующий экспонат пополнил в августе 2005 года. Ретротрамвай привезли из Кемерова. Его восстановили к 275-летию Барнаула.

Водитель этого вагона начала ХХ века — сотрудник трамвайного депо №3 города Барнаула Андрей Цыгулев. По его словам, специалисты провели полную ревизию «Пятерочки», и сейчас это действующий вагон — копия того, что курсировал в 1939 году. Одновременно в нем с комфортом могут разместиться 23−27 пассажиров.

В «Ночь музеев» художники и ремесленники края традиционно выставляют свои изделия, презентуют техники их изготовления и проводят разнообразные мастер-классы.

В Алтайском государственном краеведческом музее авторские украшения представила Наталья Джура. Техника изготовления таких изделий носит название «Глиняное кружево Алтая». «Известно, что женские украшения существуют издревле. Традиционно их делают из золота и других драгоценных материалов, камней и прочего. Преимущество глины заключается в том, что это тёплый, живой материал. По эстетическим свойствам такие изделия не уступают драгоценным украшениям», — отмечает Наталья.

Заместитель директора Художественного музея Алтайского края по научно-просветительской работе Татьяна Бондаренко отметила, что правилом «Ночи музеев» в их учреждении давно стал максимум интерактивного общения с посетителями. «Буквально через пару лет участия в «Ночи музеев» мы поняли, что нужно активно общаться с нашими гостями, им хочется не просто смотреть экспозиции, а становиться участниками каких-то событий. Очень привлекательны и для взрослых, и для юных наших гостей разнообразные мастер-классы», — подчеркнула она.

Алтайский государственный технический университет удивил посетителей собственными разработками. В фойе была организована площадка с роботами, которых создали студенты. Также на первом этаже зал с компьютерной техникой. Выставку собирали преподаватели и студенты факультета информационных технологий. В экспозиции представлены устройства различной сложности и года выпуска — от простейших счетных и вычислительных машин «Феликс М» до первых ноутбуков и компьютеров.

Особый интерес вызвала разработка преподавателей факультета информационных технологий — компьютерная 3D-игра «Футбольный лабиринт». «Мы показываем детям и подросткам, что можно своими руками сделать такой современный и интересный продукт. Любой желающий может опробовать нашу разработку. Она отличается принципом построения — это аркадная игрушка, где предусмотрен определенный сценарий. Хороший способ напрячь ум и просто приятно провести время», — поясняет декан факультета информационных технологий АлтГТУ Евгений Зрюмов. По его словам, в арсенале университета есть и более сложные игры. Главный плюс работы над такими продуктами в том, что студенты получают опыт и нужные навыки, что позволяет им чувствовать себя уверенно на рынке труда.

Алтайский бизнес-инкубатор впервые открыл двери для посетителей не днём, а ночью. Гостям предложили повзаимодействовать с катушкой Тесла, неньютоновской жидкостью, напечатать фигурку на 3D-принтере и понаблюдать за действительно зрелищными химическими реакциями и работой робототехнических приборов. Гвоздём программы стала 3D-инсталляция самой известной легенды Барнаула — истории о Голубой даме.

Общая площадь инсталляции превышает 50 квадратных метров. При помощи современных технологий были продемонстрированы почти реалистичные эффекты: капли дождя, снег и туман. «Мы хотели показать барнаульцам, как можно соединить современные технологии и драматургию. Важной в нашей инсталляции является её содержательная часть — это не просто эффект ради эффекта», — пояснил директор компании МЕМ Максим Потапов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае традиционная культурная акция «Музейная ночь» проходит в одиннадцатый раз. В этом году она посвящена Году российского кино, Году России в Греции и Греции в России, 55-летию первого полета человека в космос. Вход в большую часть музеев и галерей Алтайского края был бесплатным.