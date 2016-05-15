Перт, Австралия, 15 мая, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» совершил четырёхдневный перелёт из Чехии в Австралию. Об этом сегодня, 15 мая, пишет издание Age.

Helmuts Guigo Ан-225

Сообщается, что самолет перевозил из Чехии в австралийский Перт генератор весом 135 тонн. Ан-225 вылетел из Праги 11 мая и приземлился в Перте сегодня, 15 мая примерно в 12:00 по местному времени (7:00 мск). Это почти на два часа позже намеченного времени.

Во время полета «Мрия» совершил несколько посадок для дозаправки. Первая посадка была произведена в туркменском Туркменбаши, затем в индийском Хайдарабаде, а потом в индонезийской Джакарте. Ан-225 требуется дозаправка через каждые 4 тысячи километров полета.

В Австралии на посадку Ан-225 в аэропорту Перта собрались посмотреть почти 50 тысяч человек. На подъезде к аэропорту даже образовалась пробка.

Ан-225 «Мрия» — советский транспортный реактивный самолёт сверхбольшой грузоподъёмности разработки ОКБ им. О. К. Антонова. Является самым большим самолётом в мире. Самолёт был спроектирован и построен в СССР, на Киевском механическом заводе в 1984—1988 годах. Первый полёт был совершён 21 декабря 1988 года. Изначально было заложено две машины, в настоящее время один экземпляр находится в лётном состоянии и эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines.

Причиной постройки Ан-225 была необходимость создания авиационной транспортной системы для проекта многоразового космического корабля «Буран». Основным назначением тяжёлого транспортного самолёта в рамках данного проекта была перевозка различных компонентов ракеты-носителя и космического корабля от места производства и сборки к месту запуска. Также существовала важная задача доставки космического челнока на космодром в случае приземления его на запасных аэродромах.

Кроме того, предполагалось использование Ан-225 в качестве первой ступени системы воздушного старта космического корабля, что требовало от самолёта грузоподъёмности не менее 250 тонн.

После закрытия проекта «Буран» Ан-225 используется просто как транспортный самолет.