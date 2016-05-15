Москва, 15 мая, 2016, 08:19 — ИА Регнум. В Московском метрополитене сегодня, 15 мая, в честь 81-летия столичной подземки, курсируют ретропоезда. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник столичного метро Дмитрий Пегов.

mosmetro.ru Ретро-поезд в честь дня рождения метрополитена

Он рассказал, что в течение всего дня по Кольцевой линии будут курсировать поезда «Русич», «Яуза», «Номерной», «Уж3», а также «Ретропоезд» и поезда 760-й серии.

Также в подарок пассажирам открыто экскурсионное бюро на станции «Выставочная». Там можно будет заказать профессиональную экскурсию по подземке.

Напомним, первая линия открылась 15 мая 1935 года и шла от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры», с ответвлением на «Смоленскую». Метрополитен первоначально носил имя Л. М. Кагановича. С 29 ноября 1955 года метрополитен носит имя В. И. Ленина. Эксплуатацию метрополитена осуществляет ГУП «Московский метрополитен».