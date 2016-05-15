Шарлеруа, Бельгия, 15 мая, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Полиция Бельгии ищет злоумышленника, который сообщил о якобы минировании метрополитена в городе Шарлеруа. Об этом накануне, 14 мая, сообщило издание Soir.

FailedImitator Телефонный терроризм

Напомним, накануне после анонимного звонка о якобы заложенной в метро бомбе, власти закрыли подземку. По данным полиции, неизвестный говорил с арабским акцентом и утверждал, что на одной из станций метро заложена бомба, а на платформе находится террорист с пулеметом.

Трехчасовые поиски бомбы в метро не увенчались успехом. Тревога была отменена, подземка снова заработала.

Теперь власти ведут расследование, чтобы вычислить телефонного террориста.