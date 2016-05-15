Барнаул, 15 мая, 2016, 08:02 — ИА Регнум. С начала сезона активности клещей в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратились 2 828 человек, 932 из них — дети до 14 лет. Им ввели иммуноглобулин и установили медицинское наблюдение. Есть и первые пострадавшие. Об этом сегодня, 15 мая, информируют специалисты регионального Роспотребнадзора.

официальный сайт Алтайского края Сезон клещей на Алтае

«У 88 человек подозревают заболевание сибирским клещевым тифом, у семи — иксодовым клещевым боррелиозом, еще у пятерых — клещевым энцефалитом. Больных с тяжелыми формами заболевания и случаев с летальным исходом нет», — отмечают специалисты.

По данным вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, при исследовании клещей, снятых с пострадавших, в 11,8% случаев выявили наличие вируса клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных насекомых ввели иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет», — уточняют в ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за установившегося тепла сезон клещей на Алтае начался раньше обычного. Первый случай присасывания клеща зарегистрировали 23 марта.