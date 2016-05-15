Пекин, 15 мая, 2016, 07:42 — ИА Регнум. В Китайской народной республике состоялся успешный запуск спутника дистанционного зондирования Земли «Яогань-30». Об этом сегодня, 15 мая, сообщает агентство «Синьхуа».

af.mil Спутник «Яогань»

Сообщается, что запуск был осуществлен в 10:43 по местному времени (5:43 мск) с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая.

Запущенный спутник будет использоваться для научных экспериментов, проведения съемок земной поверхности, оценки урожайности и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Первый спутник из этой серии — «Яогань-1» был запущен в 2006 года.