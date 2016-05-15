Индия, 15 мая, 2016, 07:27 — ИА Регнум. В результате обрушения стены торгового центра в индийском городе Гунтур погибли семь человек. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает агентство ANI.

Stefano Brivio Траурная свеча

Сообщается, что после обрушения восемь рабочих оказались под завалами стены. Одного из них удалось спасти, остальные погибли.

Уточняется, что рабочие копали подвальное помещение в многоэтажном здании торгового центра. Видимо из-за неправильно организованных земляных работ был поврежден фундамент, что и привело к обрушению стены.