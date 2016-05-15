Вашингтон, 15 мая, 2016, 06:58 — ИА Регнум. Известный канадский создатель комиксов художник-аниматор Дональд Кук скончался в своем доме во Флориде в субботу, 14 мая. Художнику было всего 53, когда он ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком легких, сообщает телеканал CTV News со ссылкой на заявление, размещенном на сайте DC Comics.

Цитата из к/ф «Лига справедливости: Новый барьер». реж Дэйв Баллок. 2008. США Персонажи Дарвина Кука

Кук родился в Канаде и в этой стране получил свое первое призвание. В течение нескольких лет работал на канадском телевизионном шоу «Batman: The Animated Series». Его руке принадлежат такие работы про супермена и женщину-кошку.

Известные создатели комиксов выражают свои соболезнования родным и близким Кук через социальную сеть Twitter.