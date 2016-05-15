Пхеньян, 15 мая, 2016, 06:33 — ИА Регнум. Яхта «Элфин», задержанная в Северной Корее, будет освобождена, проинформировал российскую сторону глава внешнеполитического ведомства КНДР. Об этом сообщил российский посол Александр Мацегора.

Яхта

Как заявил Мацегора, в настоящее время представители российской дипмиссии будут проверять данные о выходе яхты из корейского порта Кимчак во Владивосток, пишет ТАСС. Кроме того, дипломатическая миссия РФ будет пытаться установить связь с капитаном яхты при помощи телефона.

Однако так как в районе, по которому намеревается плыть судно, наблюдается плохая погода, то выход яхты задержат. Несмотря на положительный исход переговоров, российская сторона все же требует. чтобы власти КНДР объяснили причины задержания российского судна.

Напомним, что в субботу, 14 мая, российская яхта с пятью людьми на борту была задержана в международных водах. В связи с инцидентом российский посол передал ноту МИД КНДР с требованием проинформировать об обстоятельствах и причинах задержания российского судна. До этого Пхеньян передал ноту МИД КНДР с требованием объяснить обстоятельства и причины задержания яхтсменов.