Дербент, Дагестан, 15 мая, 2016, 06:31 — ИА Регнум. В Дербенте завершена спецоперация по противостоянию боевикам-террористам. В результате штурма здания, в котором укрывались боевики, ранения получили семнадцать полицейских. Все четыре бандита ликвидированы. Во время операции погибли также двое сотрудников правоохранительных органов: боец СОБРа и начальник дербентского уголовного розыска, сообщает РСН.

mvd.ru Бойцы СОБРа

Ранее сообщалось о 12 пострадавших полицейских.

Силовики приступили к штурму здания после того, как стало известно, что удерживаемый преступниками заложник (начальник уголовного розыска Дербента) скончался. В настоящий момент на месте преступления работают следователи. Возбуждено уголовное дело.

По данным агентства Reuters, ответственность за взрыв взяли на себя боевики «Исламского государства». Как следует из опубликованного террористами в ИА Amaq сообщения, в Дербенте произошло столкновение между силовиками и террористами, в результате чего были убиты трое полицейских. О потерях среди боевиков ИГ агентство не сообщает.