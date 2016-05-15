Лондон, 15 мая, 2016, 06:03 — ИА Регнум. В попытке создать сверхдержаву Евросоюз преследует те же цели, что и Адольф Гитлер. И, хотя чиновники в Брюсселе используют отличные от нацистского диктатора методы, их объединяет идея создания объединенной Европы под руководством одной страны, уверен бывший градоначальник британской столицы Борис Джонсон. Своими мыслями по этому поводу политик и журналист поделился в интервью британскому изданию The Telegraph.

Василий Верещагин. Наполеон и маршал Лористон (Мир во что бы то ни стало). 1899-1900

Катастрофические провалы политики Евросоюза способствовали росту напряженности и позволили Германии нарастить свое влияние. Результатом этого стали проблемы в экономике Италии и разрушение Греции. «Наполеон, Гитлер, разные люди пытались это, и это заканчивается трагически», — прокомментировал объединение ЕС Джонсон.