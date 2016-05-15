Победительница «Евровидения-2016»: Я бы проголосовала за Австралию
Стокгольм, 15 мая, 2016, 06:03 — ИА Регнум. Украинская певица Джамала, ставшая победительницей на «Евровидении-2016» сегодня, 15 мая, на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, сказала, что проголосовала бы за певицу из Австралии Дэми Им. Об этом информирует «112 Украина».
«Я бы лично проголосовала за Австралию», — отметила Джамала, она также добавила, что, будучи композитором, высоко оценила песню австралийской исполнительницы. Украинская представительница также поблагодарила жителей Австралии за поддержку во время конкурса.
ИА REGNUM ранее сообщало о том, что по итогам финального голосования победителем конкурса «Евровидение-2016» стала украинская певица Джамала с песней о депортации крымских татар «1944». По результатам профессионального жюри украинка занимала вторую позицию, однако зрительское голосовало изменило ситуацию: Джамала выиграла конкурс.
Российский представитель Сергей Лазарев на крупнейшем европейском конкурсе исполнителей занял третье место. Для него результаты зрительского голосования тоже сыграли на руку: по итогам жюри Лазарев был лишь пятым, однако голоса телезрителей изменили ситуацию. В зрительском голосовании российский певец получил больше всего баллов.
Напомним, что в финале конкурса участвовали 23 страны. В первом туре их было 42. В этот раз принимала гостей Швеция, представительница которой победила в минувшем году.