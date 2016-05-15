Стокгольм, 15 мая, 2016, 06:03 — ИА Регнум. Украинская певица Джамала, ставшая победительницей на «Евровидении-2016» сегодня, 15 мая, на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, сказала, что проголосовала бы за певицу из Австралии Дэми Им. Об этом информирует «112 Украина».

eurovision.tv Австралийская певица Дэми Им на Евровидении

«Я бы лично проголосовала за Австралию», — отметила Джамала, она также добавила, что, будучи композитором, высоко оценила песню австралийской исполнительницы. Украинская представительница также поблагодарила жителей Австралии за поддержку во время конкурса.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что по итогам финального голосования победителем конкурса «Евровидение-2016» стала украинская певица Джамала с песней о депортации крымских татар «1944». По результатам профессионального жюри украинка занимала вторую позицию, однако зрительское голосовало изменило ситуацию: Джамала выиграла конкурс.

Российский представитель Сергей Лазарев на крупнейшем европейском конкурсе исполнителей занял третье место. Для него результаты зрительского голосования тоже сыграли на руку: по итогам жюри Лазарев был лишь пятым, однако голоса телезрителей изменили ситуацию. В зрительском голосовании российский певец получил больше всего баллов.

Напомним, что в финале конкурса участвовали 23 страны. В первом туре их было 42. В этот раз принимала гостей Швеция, представительница которой победила в минувшем году.