Мадрид, 15 мая, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Самолету Великобритании, на борту которого находился глава МИД Филипп Хаммонд, не разрешили пролететь нах Испанией. Власти этой страны не выдали соответствующее разрешение британской стороне. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает газета The Sunday Express.

Foreign and Commonwealth Office Филипп Хаммонд

Инцидент случился в ходе официального визита главы МИД, когда он призывал жителей Грибралтара голосовать за членство Великобритании в ЕС на референдуме, который состоится 23 июня. В качестве аргумента глава внешнеполитического ведомства привел пример с усложнением защиты прав граждан Великобритании, проживающих на территории Пиренеях.

Как отмечает издание, этот инцидент с отказом Испании — очередной максимум напряженности между Соединенным Королевством и Испанией, причиной чему послужил запрет со стороны Испании:

«Был дан запрет на пролет через испанское воздушное», — пишет издание.

Напомним, что запрет на полет британских военных кораблей над своей территорией Испания не отменяла с 1989 года. Запрет касается самолетов, следующих в Гибралтар. Причиной является протест по отношению к государственной принадлежности Гибралтарской скалы.

Новый конфликт вокруг Гибралтара, за который Испания и Великобритания воевали 300 лет назад, снова вспыхнул в 2013 году. Началом послужило то, что британцы начали воду бетонных блоков, чтобы вырос искусственный риф и больше ловилось рыбы. Испанцы, в свою очередь, ужесточили контроль на границе.