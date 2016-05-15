Мадрид, 15 мая, 2016, 05:37 — ИА Регнум. Самолету Великобритании, на борту которого находился глава МИД Филипп Хаммонд, не разрешили пролететь над Испанией. Власти этой страны не выдали соответствующее разрешение британской стороне. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает газета The Sunday Express.

Chatham House Филипп Хаммонд (слева)

Инцидент случился в ходе официального визита главы МИД, когда он призывал жителей Грибралтара голосовать за членство Великобритании в ЕС на референдуме, который состоится 23 июня. В качестве аргумента глава внешнеполитического ведомства привел пример с усложнением защиты прав граждан Великобритании, проживающих на территории Пиреней.

Как отмечает издание, этот инцидент с отказом Испании — очередной максимум напряженности между Соединенным Королевством и Испанией, причиной чему послужил запрет со стороны Испании:

«Был дан запрет на пролет через испанское воздушное», — пишет издание.

Напомним, что запрет на полет воздушных британских военных кораблей над своей территорией Испания не отменяла с 1989 года. Запрет касается самолетов, следующих в Гибралтар. Причиной является протест по отношению к государственной принадлежности Гибралтарской скалы.

Новый конфликт вокруг Гибралтара, за который Испания и Великобритания воевали 300 лет назад, снова вспыхнул в 2013 году. Началом послужило то, что британцы начали сбрасывать воду бетонные блоки, чтобы вырос искусственный риф и удавалось больше ловить рыбы. Испанцы, в свою очередь, ужесточили контроль на границе.